【モデルプレス＝2026/06/29】声優の石原夏織が6月28日、自身のInstagramを更新。シースルー素材のドレス姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】32歳美人声優「ドキッとした」胸元透ける上品シースルードレス姿◆ 石原夏織、シースルードレスで美肌＆美肩際立つ石原は、TVアニメ「君のことが大大大大大好きな100人の彼女」（TOKYO MXほか）の先行上映会でのオフショットを複数枚投稿。「可愛すぎるお洋服」とつづり、透け感のある