中学生が所属するある野球チームの話題です。メジャーリーガーも使う最新の分析機器を導入し選手を指導しています。その狙いとは……新潟市内で活動する中学生の軟式野球チーム「NEOX」。選手の育成に投球データなどを測定する分析機器を導入しています。【NEOX岡邨直人監督】「球の質がデータで見えるので、そういうところで、キャッチャーと情報共有したり、ピッチャー