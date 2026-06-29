レッドブルのヒップホップ専門YouTubeチャンネル『レッドブルマイク』にて、新シリーズ『Red Bull IN-YO!』第1回が公開された。 （関連：【映像あり】Awich、CHICO CARLITO、ONE OK ROCK、Paleduskら登場『Red Bull IN-YO!』第1回） 第1回は、AwichとCHICO CARLITO、ONE OK ROCK、Paleduskの4組のアーティストのプロジェクト『YAO』をフィーチャー。ロックとヒップホップ、それぞれがトップを走る