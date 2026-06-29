許可なく自宅でダガー（刀剣類）１本を所持したとして、４１歳の男が逮捕されました。 【画像】押収された刃物と刀剣類はこんなに... 男は今月８日、警察官から職務質問を受けた際にナイフで抵抗し、現行犯逮捕されていました。 容疑を認めているということです。 銃刀法違反の疑いで逮捕されたのは、山形県天童市貫津に住む無職の男（４１）です。 警察によりますと、男は今月１５日、自宅で許可なく刃渡り５．５セン