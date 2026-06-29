ボートレース児島のＧII「モーターボート大賞全国地区代表戦」が３０日に開幕する。前検のエンジン抽選では実森美祐（２９＝広島）が１３号機をゲットした。前回は大場敏が使用してオール３連対Ｖいう好調機だ。スタート特訓でもまずまずの動きを披露。「下がるとかはなかった」と感触も悪くはなかった。「ペラはそのままいったので初日に下ろして調整を考えたい」と慎重に調整を進めていく。好エンジンを味方につけ、幸先の