巨人は２９日、球団７３年ぶりの青森開催となる３０日のヤクルト戦（弘前）に向けて空路で青森に移動した。今回は東北２連戦で１日は岩手・盛岡での試合が予定されている。巨人の青森県での１軍試合開催は１９５３年８月４日、八戸長根でのダブルヘッダー広島戦以来７３年ぶり。弘前市での試合は今回が球団史上初となる。会場の青森・弘前「はるか夢球場」は２０１７年に人工芝球場に改修された。巨人はここまで３７勝３０敗