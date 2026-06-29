俳優の鈴木福（22）が29日、フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）との結婚を発表した、歌手で俳優の亀梨和也（40）を、自身のX（旧ツイッター）で祝福した。「僕のずっと尊敬する方が結婚を発表されました！亀梨さん！ご結婚おめでとうございます！！末永くお幸せに、福いっぱいの家庭を築いてください！！！」とつづり、自身の名前「福」とかけたメッセージに思いを込めた。2人は日本テレビ系で11年に放送されたドラ