ずらりと並んでいるのは「風鈴」です。南砺市の神社では夏の訪れにあわせて境内に風鈴が飾られ、涼しげな音色が響いています。境内に飾られた風鈴は５５５個。南砺市の髙瀬神社では、今年もきょうから訪れた人たちを風鈴でもてなしています。風鈴はガラスに加えて南部鉄器のものもあり、様々な音色が響いています。岐阜県白川村から訪れた人「少しでも涼しさを感じられて非常にいいなあと」「（風鈴の音が）より癒される感じ