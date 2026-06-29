バレーボールＳＶリーグ女子の「ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ富山」が、来月から株式会社化します。全ての選手とプロ契約を結び、新たなスタートでさらなる飛躍を目指します。きょうの会見でチームは、来月１日付けで運営母体を現在の一般社団法人から「株式会社ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ富山」に移行すると発表しました。すでに地元の自治体や企業、北日本放送など２１の株主