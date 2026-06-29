プロ野球の話題です。7月27日、14年ぶりに、新潟県でフレッシュオールスターゲームが開催されます。オイシックスからも3選手が選ばれました。7月27日にエコスタで開催される「ナミックスフレッシュオールスターゲーム」。オイシックスからは3選手が選ばれました。ピッチャーでは高卒2年目の高野結羽投手が選ばれました。今シーズンからは、先発ローテーションの一