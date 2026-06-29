日本サッカー協会(JFA)は29日、U-17アメリカ女子代表との国際親善試合に臨むU-17日本女子代表において、JFAアカデミー福島のMF山路真白が怪我で不参加となり、三菱重工浦和レッズレディースユースのMF仙石みのりを追加招集すると発表した。今回の活動期間は6月30日から7月7日まで。アメリカとの国際親善試合は、7月3日と6日に高円宮記念JFA夢フィールドAピッチで行われる。