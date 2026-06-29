FC東京は29日、日本代表MF佐藤龍之介(19)が移籍を前提とした手続きと準備のため、7月5日から始動するチームの活動には参加しないと発表した。今後に関しては正式に決定次第、改めて報告するという。佐藤はFC東京のアカデミーで育ち、16歳の高校2年生だった2023年8月にプロ契約を締結。2025シーズンにファジアーノ岡山へ育成型期限付き移籍で加入し、FC東京に復帰した2026シーズンはJ1百年構想リーグで19試合6ゴールの成績を残