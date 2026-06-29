エブリイセレクトは、みらい長崎ココウォークで開催中のビアガーデンです。 話題のビールサーバーや期間限定のドリンクが楽しめます。 5月から開催されているビアガーデン、「ココビアウミノ」。 毎年恒例の人気イベントです。 ※詳しくは動画をご覧ください