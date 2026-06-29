三菱重工長崎造船所で建造された、海上自衛隊の新しい護衛艦が防衛省に引き渡されました。 日本周辺の海域で情報収集や警戒監視にあたります。 防衛省に引き渡されたのは海上自衛隊の新型護衛艦「ながら」です。 「もがみ型」と呼ばれる最新鋭の護衛艦の10番艦で、全長133メートル。 これまでの護衛艦の半数の約90人で任務にあたることができ、機雷の探知や排除などの能力を備えています。