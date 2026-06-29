本日の日経平均株価は、AI・半導体関連株安で一時急落も引け際切り返し、前週末比107円高の6万9468円と反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は15社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、大和証券が投資判断｢2｣へ引き上げた丸一鋼管 [東証Ｐ]など。そのほか、サクシー