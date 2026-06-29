子どもから大人までスポーツやグルメを楽しむイベントが長崎市で開かれ、多くの家族連れでにぎわいました。 V・ファーレン長崎の選手も登場し、参加者と交流しました。 「ながさきスポフェス」は家族で運動を楽しんでもらおうと、スタジアムシティを会場に初めて企画されました。 イベントには、V・ファーレン長崎の中村 慶太選手と波多野 豪選手、そしてV・ファーレンで5シ&