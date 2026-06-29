大相撲がさらに盛り上がりそうです。29日、7月場所の番付が発表され、宇土市出身の25歳、義ノ富士が小結に昇進しました。小結は、横綱・大関・関脇の次で、「三役」と呼ばれるとても名誉ある地位なんです。 熊本から新三役が誕生するのは、久しぶりです。熊本県内出身の力士で新小結となるのは、2017年の正代以来、戦後9人目となります。 義ノ富士は、先場所11勝4敗と優勝争いに絡む活躍でした。12日からの7月場所での活