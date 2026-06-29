ボートレース児島のＧII「モーターボート大賞全国地区代表戦」が３０日に開幕する。森悠稀（３３＝兵庫）は２連率３５％、４優出２Ｖの１９号機を獲得。スタート特訓後の第一声は「良さそう」と表情も明るく「グイグイ伸びていくわけではないけどタイムも良かったですし」と満足げだった。前節は多摩川で優出（６着）。「期替わり最初の５月は失敗したけど、あとの２節は良かったかな」と近況はリズムも徐々に上がっている