ボートレースからつの「日本モーターボート選手会会長杯」が３０日、開幕する。地元の古賀繁輝（３９＝佐賀）が手にしたのは、直前節で上條嘉嗣が優勝戦１枠を手にした２２号機。Ｖにこそ届かなかったが、出足関係は手応え十分だった。なにより、古賀自身も最終日に追加で走っており「エンジンがいいのは知っているし、問題ないと思う。少し回り過ぎだけど、調整のイメージはできている。あとは減量を頑張ります（笑い）」と余