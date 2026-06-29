サッカー北中米Ｗ杯の日本代表ＦＷ上田綺世（フェイエノールト）の妻でモデルの由布菜月が、私服の最新ショットをアップした。２９日までに自身のインスタグラムを更新し、「最近ブルーの服が多め」とコメント。「おぴぬのワンピースお気に入りすぎて日替わりで着てますこの日は久しぶりに前田屋食べた」とつづり、淡いブルーのワンピースのＰＲＡＤＡのバッグを合わせた姿をアップした。フォロワーは「ワンピースかわいい