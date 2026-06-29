山形県天童市内で警察官に刃物で抵抗した疑いで逮捕された40代の男が、自宅でダガーナイフを所持していた疑いで29日、再逮捕されました。銃刀法違反の疑いで再逮捕されたのは、天童市貫津の無職・柴田真司容疑者（41）です。警察の調べによりますと、柴田容疑者は15日、正当な理由がないのに自宅で刃渡り5.5センチ以上のダガーナイフ1本を所持していた疑いです。柴田容疑者は、8日にも天童市内の駐車場で職務質問をし