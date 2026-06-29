中道改革連合や立憲民主党、国民民主党など衆・参両院の野党は、与党側が目指す衆議院の議員定数削減に関する法案の採決を認めない方針で一致しました。29日におこなわれた衆議院の特別委員会は、与党側の委員長が職権で衆議院の議員定数削減法案の審議入りを決めたため、反発した野党側は欠席し、審議は与党側のみでおこなわれました。中道改革連合重徳和彦 国対委員長「あす、質疑の上、場合によっては採決がされるなどと