日本民間放送連盟賞の中部・北陸地区の審査で、ＫＮＢラジオの番組が教養部門で１位となりました。教養部門で１位となったのは、ＫＮＢラジオで先月下旬に放送した「雅にＳｅｓｓｉｏｎ～世界と奏でる僕の雅楽～」です。この番組は、小矢部市出身で雅楽演奏家の太田豊さんが、雅楽の魅力を語りながら国境やジャンルを超えた音楽の可能性を探す挑戦を描いた作品です。審査員からは「雅楽という世界を知る喜びがあった。