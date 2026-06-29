「餃子の王将」を展開する会社の社長を殺害した罪などに問われている暴力団幹部の男の裁判で、検察側は、無期懲役を求刑しました。特定危険指定暴力団「工藤会」系幹部の田中幸雄被告は、2013年、「王将フードサービス」の本社前で、社長だった大東隆行さんを拳銃で撃ち殺害した罪などに問われています。直接的な証拠はなく、検察側は、現場に落ちていたタバコの吸い殻から検出されたDNA型が被告のものと一致したことなど間接的な