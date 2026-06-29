国会の会期末まで3週間を切るなか、野党が反発の度合いを強めています。なぜなのでしょうか。【写真を見る】野党審議拒否で…空席目立つ「衆院政治改革特別委員会」国会空転 野党「審議拒否」のワケ高柳光希キャスター:高市政権の国会運営について、与野党の対立が深まり、衆参両院で野党が審議を拒否する状況になっています。審議拒否の背景の一つに、24日に提出された「議員定数の削減」法案があります。この内容は、与野党