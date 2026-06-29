東京・神田の居酒屋には、北海道から届いたばかりの旬の毛ガニがずらり。2026年は毛ガニが異例の豊漁に。28日、毛ガニが特産の北海道・長万部町では、朝早くから多くの人が長い行列を作っていました。毛ガニ漁のシーズンに合わせて開催される町の一大イベント「おしゃまんべ 毛がにまつり」。子供の笑顔がはじける“かに歩き競争”などが行われる中、ひときわ熱気に包まれていたのが、前日に水揚げされたばかりの新鮮な毛ガニの直