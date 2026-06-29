女優の吉高由里子（37）が29日、自身のXを更新。20日に老衰のため91歳で亡くなった俳優の美輪明宏（みわ・あきひろ）さん（本名丸山明宏＝まるやま・あきひろ）を追悼した。美輪さんは吉高が主演を務めた2014年前期放送のNHK連続テレビ小説「花子とアン」でナレーションを担当。ドラマの締め言葉である「ごきげんよう、さようなら」というセリフが人気だった。吉高は「朝ドラ『花子とアン』という長い旅路のような作品の中で、美輪