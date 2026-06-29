FIFAワールドカップ2026で決勝トーナメント進出を果たして勢いに乗る日本とは対照的に、失意のどん底にいるのが韓国だ。まさかの早期敗退に、李在明大統領が韓国代表の洪明甫（ホン・ミョンボ）監督を「無能な人」と批判する異例の事態に発展した。“蜂蜜組”でまさかの敗退FIFAランキング25位の韓国は25日に、ランキング60位の南アフリカ代表に、0対1でまさかの敗戦。グループAで1勝2敗の3位となり、得失点差でグループステージ敗