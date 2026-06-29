背中を丸め、ゆっくりと車に乗り込むベトナム人のチャン・ヴァン・ドゥック容疑者（33）。5月、午前1時半ごろに神奈川・横浜市南区の90歳の女性が住む家に侵入した疑いが持たれています。調べに対し、チャン容疑者は「分かりません」と話しています。しかし、黒ずくめの服を身にまとい、犯行に及んでいたとみられます。警察は、侵入の時に使った道具とみられるバールなどの工具、さらにバーナーなどをチャン容疑者の部屋から押収。