WHO＝世界保健機関のテドロス事務局長は28日、ヨーロッパを襲っている熱波に関連して、例年と比べ1300人以上多い死者が記録されていると述べました。ヨーロッパを襲っている熱波により、フランスやドイツでは、40度を超える記録的な暑さとなりました。WHOのテドロス事務局長は28日、SNSで「ヨーロッパは地球上で最も急速に温暖化が進む大陸であり、その速度は世界平均の2倍だ」と述べました。その上で、「気候変動と地球温暖化の影