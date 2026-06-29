アイドル橋本萌花（27）が29日までにインスタグラムを更新し、初挑戦のグラビアカットを公開している。発売中の「週刊プレイボーイ」でグラビアカットが掲載されており「みんな週刊プレイボーイゲットしてくれた？」とファンに呼び掛けている。また「いろんな私がぎゅっと詰まった一冊になってます！アイドルとして初めてのグラビア。これからこのお仕事に意味を持たせていけるように頑張りたいと思っています」と今後に向けた決意