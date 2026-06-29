俳優の白石麻衣（33）が29日までに、自身のインスタグラムを更新。ショーパン姿に反響が寄せられている。【写真】「可愛すぎる……」ショーパン姿に反響が寄せられた白石麻衣白石は「Paris」と投稿し、ELLE JapanとLONGCHAMPのアカウントも添えた。写真では白色のショートパンツ姿で視線を向けるショットを披露した。コメント欄には「スタイルも良すぎる」「可愛すぎる……」「エレガントでとても素敵お嬢様」などの声が寄せ