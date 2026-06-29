大分県警の警察官が情報提供を呼びかける逃走中の男。大分・別府市のひき逃げ事件で重要指名手配されている八田與一容疑者（29）です。事件発生から29日で4年。警察は全国11の都道府県で情報提供を呼びかけました。2022年6月、別府市の交差点でバイクに乗っていた男子大学生2人が、八田容疑者の運転する車に追突され死傷。殺人などの疑いで八田容疑者の行方を追うも、いまだ発見には至らず。大分県警は29日、新たに事件直前の防犯