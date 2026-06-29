サッカー北中米W杯サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は28日（日本時間29日）に決勝トーナメントの戦いが始まった。27日（同28日）の1次リーグJ組ヨルダン─アルゼンチン戦では、ヨルダン・サポーターに笑撃が広がった。1次リーグ連敗で敗退が決まっていたヨルダンは、最終戦で王者・アルゼンチンと対戦した。前半に2点奪われながら、後半10分にアルタマリのゴールで反撃。その後、同33分には会場のヨルダン・サポーター