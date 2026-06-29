雨が降った後のバンビのお散歩。 濡れている所と乾いている所があって、乾いた部分にバンビの足跡がつきました！肉球そのものは毎日見ていますが、足跡は実はそんなに見ることがないので、レアな足跡に娘と一緒に大興奮でした。写真も撮ったんですが、サイズが大きくてここには載せれず…共有したかった！ 犬って足跡まで最高に可愛いですね！