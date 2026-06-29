プロ野球の「マイナビオールスターゲーム2026」（第1戦＝7月28日・東京ドーム、第2戦＝29日・富山市民球場）のファン投票中間発表の最終回が29日に行われた。パ・リーグの日本ハムが球団別で最多となる6部門でトップだった。結果は7月7日に発表される。日本ハムは先発投手部門の伊藤大海、捕手部門の田宮裕涼、一塁手部門の清宮幸太郎、遊撃手部門の水野達稀、外野手部門の万波中正、DH部門のレイエスが1位だった。リーグ最