初夏のおやつタイムにぴったりな、とっておきのスイーツがMOMI&TOY’Sから登場します。2026年7月6日（月）より、白桃タルトとブルーベリータルトをイメージした期間限定クレープ2種を販売。ひんやりとしたバニラアイスとフルーツソース、カスタードやクッキーを組み合わせた贅沢な味わいで、暑い季節にも心地よく楽しめる一品です。見た目も華やかな限定クレープ