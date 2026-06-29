道路で横転した軽トラック。運転席が大きく壊れ、天井がなくなった状態に。27日午前11時半ごろ、静岡・南伊豆町で起きた事故。警察や消防によりますと、70歳の男女2人が乗っていて、助手席に乗っていた男性が死亡。運転手の女性も重傷を負いました。横転の原因とみられているのは、電柱を支えるワイヤー。道路に垂れ下がっていて、軽トラックのタイヤに絡まったとみられます。現場の山側を見ると、斜面が崩れ、木が倒れたあとが。