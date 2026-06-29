Nintendo Switch 2ソフト『ぽこ あ ポケモン』のポケモンたちがデザインされた「ポケモンパン」が、7月1日（水）から、関東、中部、関西、中国、四国地区で発売される。【写真】どのシールに出会えるのかはお楽しみ！特製シールのラインナップ■特製シールは全22種類今回発売されるのは、『ぽこ あ ポケモン』に登場するポケモンたちをパッケージにデザインした「ポケモンパン」2品。キャラメルクリームを包んだパンにキャ