6月30日（火）の近畿地方は、山沿いを中心ににわか雨や雷雨の所も。午後の空模様の変化に注意が必要です。 梅雨前線は近畿の南海上に停滞するでしょう。前線に近い南部では一時雨の降ることがありそうです。 その他の地域は、午前を中心に晴れ間もありますが、午後は雲が広がりやすいでしょう。丹波高地など山地で雨雲が発生・発達し、山沿いの地域を中心ににわか雨や雷雨がありそうです。 大阪の北摂や京都方面に雨雲