“サイサイ”の愛称で知られるガールズバンド「SILENTSIREN」のキーボード・黒坂優香子（37）が29日までに自身のインスタグラムを更新。マタニティフォトを公開した。「家族みんなで撮ったマタニティフォト」と書き出した黒坂。夫と愛犬と撮影したマタニティフォトをアップした。黒坂は24年10月に自身のSNSを通じて結婚を発表。相手については、仕事を通じて長年行動を共にしてきた音楽関係者だと説明している。ファンか