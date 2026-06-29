島根・出雲市の住宅の庭で、父親と長男とみられる2人の遺体が見つかった死体遺棄事件。逮捕されたのは次男でした。現場となったのは閑静な住宅街にある一軒家。2人の遺体が発見されたのは、その庭でした。この家には父親の森山典人さん（85）と長男・晋也さん（55）が暮らしていましたが、現在2人とは連絡が取れていません。発覚のきっかけは、「連絡が取れない」という親族からの通報でした。警察が現場へ駆け付けると、庭には不