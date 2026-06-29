タレント・鈴木紗理奈が、売り切れ続出で入手困難となっているサッカー日本代表のアウェイユニホームを手に入れたことをＳＮＳで明かし、プレゼントしてくれた人に感謝した。インスタグラムのストーリーズに背番号１４が入った白いアウェイユニを着た写真をアップ。「何店舗も足を運んでも手に入れられなかったアウェイユニうがちゃんがお誕生日プレゼントしてくれたよーー！！！！♥マンモスうれぴーーー♥&#