愛知県は、中東情勢で売上などが減少している中小企業の資金繰りを支援する方針を明らかにしました。 【写真を見る】中東情勢や物価高で苦しむ中小企業を支援 信用保証料の半額を補助へ 給食費や子ども食堂への補助も補正予算案に追加 愛知 アメリカの関税措置や、物価高、それに中東情勢の影響で売上などが減少した中小企業に対し、金融機関から融資を受ける際の信用保証料の半額を補助する方針で、債務負担行為として約53億円