来月7日は七夕です。鹿児島市の小学生が29日、地域の高齢者と一緒に七夕の飾りつけをしました。 鹿児島市の郡山小学校にきょう29日、登場したのは、高さ10メートルの七夕飾りです。 これは地域の高齢者クラブが子どもたちと触れ合おうと、毎年行っているものです。 29日は、高齢者クラブからおよそ30人と郡山小学校の全校児童232人が参加し、それぞれの夢や願い事を書いた短冊を結んでいました。 （児童）「これから