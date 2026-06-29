6月30日に迫ったブラジル戦を前に、ブラジル料理店で勝利予想を聞いてきました。 【写真を見る】ワールドカップ 日本vsブラジル 勝つのはどっち？ブラジル料理店で勝利予想 ｢本当に分からない。どっちもすごい…｣ （松本道弥アナウンサー）「名古屋市中区にはブラジルの総領事館があります。そのすぐ近くには、対戦国ブラジル料理のお店。今 皆さんがどんな気持ちなのか聞きます。バモス！」 ブラジル出身の店主が