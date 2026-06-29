鹿児島県霧島市の温泉施設で5歳の男の子が行方不明になって、28日で1週間が経ちました。29日も捜索が行われましたが、依然、手がかりは見つかっていません。 行方不明になっているのは、熊本県八代市の保育園児・田中嶺臣くん(5)です。 今月21日、霧島市の天降川沿いにある「かれい川の湯」の家族湯に家族で入浴し、先にあがった両親が目を離した間にいなくなりました。 きょうも天降川周辺を捜索 きょう29日も警察と消防、