秋田朝日放送 秋田駅の東西を結ぶ自動車専用の地下トンネル「秋田中央道路」の通行規制が、予定よりおよそ２カ月延びて、９月末まで行われることになりました。 秋田県は３年前の豪雨災害で冠水した秋田中央道路について再び冠水被害による長期通行止めなどの規制が起こらないようにするための工事をしています。しかし、秋田県によりますと、予期していなかったケーブルなどが地下に埋まっているのが見つかりまし