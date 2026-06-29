秋田朝日放送 高額な電子マネーを購入しようとした７０代男性の詐欺被害を未然に防いだとして秋田市にあるコンビニエンスストアに感謝状が贈られました。 感謝状が贈られたのは、秋田市のファミリーマート秋田東通り店です。５月２９日、いつも来店する７０代男性の様子が普段とは違っていました。男性はパソコンに届いた不審なメールを開くと画面がおかしくなり、その後「修理するためにはＧｏ