欧州株英仏指数が下げ幅拡大、独指数もマイナス圏に 東京時間19:20現在 英ＦＴＳＥ100 10478.47（-29.55-0.28%） 独ＤＡＸ24661.34（-9.88-0.04%） 仏ＣＡＣ40 8350.06（-34.81-0.41%） スイスＳＭＩ 14134.28（-38.43-0.27%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:20現在 ダウ平均先物SEP 26月限52379.00（+170.00+0.33%） Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26月限7